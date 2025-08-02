Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем был пьян

Виновник ДТП в Чебаркульском районе, в результате которого одна женщина погибла и ещё одна получила травмы, оказался пьяным бесправником. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
«Водитель автомобиля “Лада Приора” не имеет права управления транспортными средствами. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,8 мг/л, при допустимом показании 0,16 мг/л», — говорится в сообщении.
Кроме того, выяснилось, что сама машина не была зарегистрирована в установленном порядке.
Напомним, утром 2 августа на дороге Чебаркуль — Магнитогорск 31-летний водитель за рулём «Лады Приоры» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой». В результате ДТП 51-летняя пассажирка отечественной легковушки умерла на месте происшествия, 47-летнюю женщину-водителя доставили в больницу. Известно, что в момент аварии обе женщины не были пристёгнуты ремнями безопасности. Виновник ДТП и его пассажир попытались скрыться в лесном массиве. Их задержали полицейские.