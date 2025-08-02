Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем был пьян

Напомним, утром 2 августа на дороге Чебаркуль — Магнитогорск 31-летний водитель за рулём «Лады Приоры» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой». В результате ДТП 51-летняя пассажирка отечественной легковушки умерла на месте происшествия, 47-летнюю женщину-водителя доставили в больницу. Известно, что в момент аварии обе женщины не были пристёгнуты ремнями безопасности. Виновник ДТП и его пассажир попытались скрыться в лесном массиве. Их задержали полицейские.