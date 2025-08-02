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В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали от артобстрела ВСУ в Васильевке Запорожской области, состояние стабильное, им оказывается помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«От атак противника пострадала Васильевка, в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили мужчины 1986 и 1956 года рождения и женщина 1952 года рождения. Состояние пострадавших стабильное, им оказывается помощь», — написал Балицкий.

Он напомнил, что БПЛА ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Энергодаре, в результате погибла женщина и пострадал мужчина.

Балицкий отметил, что опасность повторных ударов сохраняется.

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