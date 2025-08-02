В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадали три человека

«От атак противника пострадала Васильевка, в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили мужчины 1986 и 1956 года рождения и женщина 1952 года рождения. Состояние пострадавших стабильное, им оказывается помощь», — написал Балицкий.
Он напомнил, что БПЛА ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Энергодаре, в результате погибла женщина и пострадал мужчина.
Балицкий отметил, что опасность повторных ударов сохраняется.
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