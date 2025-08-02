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На Северном обходе Калининграда произошло массовое ДТП

Пострадал пассажир.

Источник: региональное управление ГАИ

На автодороге «Северный обход Калининграда» 2 августа произошло массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, сегодня, 02.08.2025, около 13 часов на автодороге “Северный обход г. Калининграда” (путепровод через улицу Александра Невского), Гурьевский район, произошло столкновение трёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал пассажир», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.