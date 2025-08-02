На Северном обходе Калининграда произошло массовое ДТП

«По оперативной информации, сегодня, 02.08.2025, около 13 часов на автодороге “Северный обход г. Калининграда” (путепровод через улицу Александра Невского), Гурьевский район, произошло столкновение трёх легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал пассажир», — говорится в сообщении.