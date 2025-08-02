Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК ищет свидетелей после ДТП на минской МКАД, где погиб 19-летний водитель Seat

СК сообщил детали смертельного ДТП на МКАД в Минске, сказав про поиск свидетелей.

Источник: Комсомольская правда

СК ищет свидетелей после ДТП на минской МКАД, где погиб 19-летний водитель Seat. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

В субботу, 2 августа, 19-летний водитель автомобиля Seat ехал в районе четвертого километра МКАД в Минске. Согласно информации СК, он допустил занос, врезался в попутно двигавшееся авто и после этого въехал в осветительную опору (подробнее мы писали здесь).

«От полученных травм водитель Seat скончался, 21-летний пассажир иномарки доставлен в больницу», — рассказали в Следственном комитете.

Следователи просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия сообщить именующуюся у них информацию по данным телефонам: (8017) 389−55−55 и (8029) 159−08−35.

Тем временем массовое ДТП с участием трех авто произошло на проспекте Дзержинского в Минске.

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Ильин день 2 августа, когда говорят «Пришел Илья, принес гнилья».