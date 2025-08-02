СК ищет свидетелей после ДТП на минской МКАД, где погиб 19-летний водитель Seat. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В субботу, 2 августа, 19-летний водитель автомобиля Seat ехал в районе четвертого километра МКАД в Минске. Согласно информации СК, он допустил занос, врезался в попутно двигавшееся авто и после этого въехал в осветительную опору (подробнее мы писали здесь).
«От полученных травм водитель Seat скончался, 21-летний пассажир иномарки доставлен в больницу», — рассказали в Следственном комитете.
Следователи просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия сообщить именующуюся у них информацию по данным телефонам: (8017) 389−55−55 и (8029) 159−08−35.
Тем временем массовое ДТП с участием трех авто произошло на проспекте Дзержинского в Минске.
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