СК ищет свидетелей после ДТП на минской МКАД, где погиб 19-летний водитель Seat

В субботу, 2 августа, 19-летний водитель автомобиля Seat ехал в районе четвертого километра МКАД в Минске. Согласно информации СК, он допустил занос, врезался в попутно двигавшееся авто и после этого въехал в осветительную опору (подробнее мы писали здесь).