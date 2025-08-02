Возле Запорожской АЭС произошел пожар после атаки ВСУ

Представители электростанции добавили, что действия украинской армии какое-то время не позволяли пожарным потушить возгорание. «Одна из пожарных машин МЧС подверглась целенаправленной атаке», — говорится в сообщении. При этом среди сотрудников МЧС и работников электростанции пострадавших нет, добавили там.