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За долги в 46 млн рублей воронежский бизнесмен попал под уголовное дело

Воронежские приставы передали в следственные органы материалы на местного предпринимателя, который годами уклонялся от погашения многомиллионных долгов.

По данным регионального управления ФССП, мужчина, являющийся учредителем нескольких компаний, должен был вернуть кредиторам около 46 млн рублей по судебным решениям, но вместо этого скрывал доходы и продолжал совершать дорогие покупки.

Приставы установили, что формально у бизнесмена не было имущества или счетов для взыскания долга. Однако в ходе проверки выяснилось — он получал дивиденды от своих фирм, но тщательно маскировал эти поступления. При этом образ жизни должника явно не соответствовал декларируемому финансовому положению.

Действия предпринимателя квалифицировали по статье 177 УК РФ о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Поскольку долги были перед разными кредиторами, в отношении воронежца возбудили сразу два уголовных дела.