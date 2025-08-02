За долги в 46 млн рублей воронежский бизнесмен попал под уголовное дело

Приставы установили, что формально у бизнесмена не было имущества или счетов для взыскания долга. Однако в ходе проверки выяснилось — он получал дивиденды от своих фирм, но тщательно маскировал эти поступления. При этом образ жизни должника явно не соответствовал декларируемому финансовому положению.