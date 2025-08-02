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В СК рассказали подробности смертельной аварии на МКАД

Днем в субботу иномарка врезалась в столб на 4-м километре МКАД, водитель погиб на месте, сейчас следователи ищут очевидцев трагедии, возможно, проезжавшие мимо автомобили записали произошедшее на видеорегистратор.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Следственная группа работает на месте смертельного ДТП, произошедшего днем в субботу на Минской кольцевой автодороге, сообщает СК в официальном аккаунте в Telegram.

Предварительно известно, что ДТП произошло в районе 4-го километра МКАД, легковушку Seat по неизвестным пока причинам занесло вбок, автомобиль столкнулся с другим авто, ехавшим попутно, после чего врезался в осветительную опору.

Травмы 19-летнего водителя Seat оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте аварии, в машине находился также 21-летний пассажир, сейчас он в больнице с травмами, их характер не уточняется.

Следователи ищут свидетелей произошедшей трагедии, к примеру, тех, кто видел произошедшее лично, либо аварию заснял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Информацию о ДТП СК просит сообщить по телефонам: (8017) 389−55−55 и (8029) 159−08−35.