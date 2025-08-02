Жители деревень Всеволожского района жалуются на отключения электричества

Так, в деревне Вирки, что в 16 километрах от Кудрово, в последнее время свет пропадал по два-три раза в неделю. Аналогичные проблемы наблюдали жители деревень Разметелево и Тавры.
«Проживаю в деревне Вирки Всеволожского района. В течение лета свет отключают регулярно, 2−3 раза в неделю. Последние два дня просто ужасно. Например, вчера отключили в 16:20, включили в 1:45 ночи. В 7:45 света уже не было, включили в 10:30», — поделилась с «Фонтанкой» читательница Елизавета.
Она рассказывает, что в частных домах в деревне на электричестве завязаны фактически все системы жизнеобеспечения, поэтому без него ни нормально приготовить еду, ни помыться.
В пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» подтвердили «Фонтанке», что отключения были. Проблемы, которые имели место в начале августа, связывают с погодными условиями.
«1 и 2 августа в указанном районе прошел мощный грозовой фронт с порывистым ветром и ливнями. 1 августа в 19:02 подача электроэнергии жителям деревни была полностью восстановлена. 2 августа зафиксировано повторное технологическое нарушение. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о перерыве электроснабжения. В 11:11 завершены восстановительные работы. Электроэнергия подается в полном объеме», — рассказывают представители «Россетей».
К обращению в «Фонтанку» присоединилась и жительница соседней деревни Разметелево Татьяна:
«Отключения постоянные, как плановые, так и аварийные. Отключения минимум два раза в неделю последние месяцы. У нас в Разметелево в частном секторе, как и в Вирках, нет централизованного водопровода и канализации, абсолютно все системы обеспечения жизнедеятельности работают от электричества. Отключали постоянно и в зимний период».
Уже много обращений на эту тему написано и в комментариях под публикациями в соцсетях губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
«Почему постоянно отключают свет в Разметелево? Уже на протяжение нескольких лет постоянные отключения на весь день, без каких-либо предупреждений! Уже невыносимо!», — написала Варвара.
«Господин губернатор! Деревни Вирки, Разметелево, Тавры без с света опять! Это чрезвычайная ситуация! Невозможно приготовить еду, воспользоваться туалетом, зарядить телефоны!», — возмутилась Елизавета утром 2 августа.
Как предполагают жители деревень, регулярные отключения могут быть связаны с изношенностью сетей и местной подстанции, а также растущими нагрузками на них.
В июле об отключениях электричества во Всеволожском районе рассказывало издание 47News. Их также связывали со стихийным ветром.