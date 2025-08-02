Жители деревень Всеволожского района жалуются на отключения электричества

«Отключения постоянные, как плановые, так и аварийные. Отключения минимум два раза в неделю последние месяцы. У нас в Разметелево в частном секторе, как и в Вирках, нет централизованного водопровода и канализации, абсолютно все системы обеспечения жизнедеятельности работают от электричества. Отключали постоянно и в зимний период».