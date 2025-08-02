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В Заларинском районе три человека пострадали в ДТП

Водитель «Оки» выехал на встречку и влетел в «Ладу».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем, 2 августа, на автодороге «Залари-Жигалово» в поселке Залари произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, водитель «Оки» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада».

— В результате происшествия 34-летняя пассажирка «Лады» и два пассажира «Оки» 31 и 46 лет с различными травмами были доставлены в больницу, — поделились госавтоинспекторы.

Сейчас дорожные полицейские проводят проверку и разбираются в обстоятельствах произошедшего.