В Заларинском районе три человека пострадали в ДТП

Днем, 2 августа, на автодороге «Залари-Жигалово» в поселке Залари произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, водитель «Оки» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада».