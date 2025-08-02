Самолет «Санкт-Петербург — Уфа» после взлета вернулся обратно из-за неисправности шасси

Два дня назад в аэропорту «Пулково» самолет, который должен был лететь из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся обратно через 40 минут после взлета. Как сообщает телеграм-канал «AviaIncident», на борту рейса авиакомпании «Россия» возникли проблемы с шасси.