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Самолет «Санкт-Петербург — Уфа» после взлета вернулся обратно из-за неисправности шасси

Авиарейс «Петербург-Уфа» вернулся обратно через 40 минут после взлета.

Источник: Комсомольская правда

Два дня назад в аэропорту «Пулково» самолет, который должен был лететь из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся обратно через 40 минут после взлета. Как сообщает телеграм-канал «AviaIncident», на борту рейса авиакомпании «Россия» возникли проблемы с шасси.

Как пишут авторы телеграм-канала, через 40 минут после взлета экипаж принял решение уйти в так называемую «зону ожидания», а затем капитан принял решение вернуться на аэродром «Пулково».

Рейс «Санкт-Петербург — Уфа» 30 июля был в итоге возвращен обратно из-за того, что у самолета обнаружилась неисправность шасси. По данным телеграм-канала, аварийную ситуацию командир не объявлял, а посадка в исходный аэропорт прошла успешно.

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