Ужасная смерть: Житель Молдовы погиб под колесами мотоблока — его удушил ремень конструкции

В Фалештском районе 58-летний мужчина погиб под колесами мотоблока. Трагедия произошла около 19:30 1 августа в селе Дружинены.
По предварительным данным, мужчина управлял мотоблоком и по ошибке перепутал передачи, что привело к его опрокидыванию. В результате несчастного случая пострадавший скончался от удушения ремнём, входящим в конструкцию техники.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
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