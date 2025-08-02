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Ужасная смерть: Житель Молдовы погиб под колесами мотоблока — его удушил ремень конструкции

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Источник: Комсомольская правда

В Фалештском районе 58-летний мужчина погиб под колесами мотоблока. Трагедия произошла около 19:30 1 августа в селе Дружинены.

По предварительным данным, мужчина управлял мотоблоком и по ошибке перепутал передачи, что привело к его опрокидыванию. В результате несчастного случая пострадавший скончался от удушения ремнём, входящим в конструкцию техники.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

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