В Шымкенте нашли мертвой молодую женщину, пропавшую 10 дней назад

Как пишет 2 августа Оtyrar.kz, девушка ушла из дома 21 июля и с тех пор не выходила на связь. Спустя 10 дней ее нашли мертвой. На теле зафиксированы ножевые ранения.
Как сообщили в департаменте полиции, возбуждено уголовное дело по факту убийства.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Он задержан и водворён в следственный изолятор», — заявил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Шымкента Нуржан Мырзагельдиев.
В полиции добавили, что распространение ложной информации о деле может повлечь уголовную ответственность. Ведется всестороннее расследование.