В Башкирии при восхождении на гору Торатау скончался 50-летний турист

Сегодня, 2 августа, в Башкирии на вершине горы Торатау произошла трагедия. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС, днем в Службу спасения обратились туристы, которые рассказали о том, что 50-летнему члену их группы стало плохо с сердцем.