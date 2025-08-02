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В Башкирии при восхождении на гору Торатау скончался 50-летний турист

В Башкирии 50-летний турист скончался после восхождения на Торатау.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, в Башкирии на вершине горы Торатау произошла трагедия. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС, днем в Службу спасения обратились туристы, которые рассказали о том, что 50-летнему члену их группы стало плохо с сердцем.

Как передают в пресс-службе экстренного ведомства, группа туристов поднялась на вершину горы Торатау в Ишимбайском районе Башкирии. Там мужчине стало плохо, его спутники вызвали спасателей.

— К сожалению, несмотря на оперативное реагирование экстренных служб, спасти мужчину 1975 г.р. не удалось. Причины происшествия выясняются, — сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

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