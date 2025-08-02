Берег был все дальше: В Ростовской области надувную лодку с отцом и двумя детьми унесло в море

В субботу, 2 августа, морская прогулка чуть не привела к трагедии в Ростовской области. По информации Главного управления МЧС по донскому региону, утром в Таганрогском заливе мужчина с двумя детьми отправился на прогулку на надувной лодке, вооружившись лишь веслами.