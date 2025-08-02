Берег был все дальше: В Ростовской области надувную лодку с отцом и двумя детьми унесло в море

В субботу, 2 августа, морская прогулка чуть не привела к трагедии в Ростовской области. По информации Главного управления МЧС по донскому региону, утром в Таганрогском заливе мужчина с двумя детьми отправился на прогулку на надувной лодке, вооружившись лишь веслами.
Их маршрут начинался в районе Приморского пляжа, однако же через час порывистый ветер и сильное течение начали уносить лодку в открытое море. Все попытки самостоятельно вернуться к берегу оказались безуспешными — плавсредство продолжало дрейфовать в сторону моря.
По мобильному телефону отцу семейства удалось связаться с супругой, которая позвонила в службу спасения.
— На место происшествия незамедлительно отправился пожарный катер «Корвет-850», — прокомментировали в экстренном ведомстве. — Детей и мужчину взяли на борт, лодку отбуксировали к берегу. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Специалисты также сделали отцу замечание: ни он, ни мальчики-подростки не надели спасательных жилетов, выходя на воду.
В ГУ МЧС по Ростовской области напоминают: перед любым выходом на воду обязательно проверяйте прогноз погоды и убедитесь в наличии исправных средств связи.
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