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В Ленобласти из реки достали новую жертву купального сезона

Число погибших на водоёмах Ленинградской области с начала лета продолжает расти. О новой жертве в региональном ГУ МЧС сообщили 2 августа.

По данным ведомства, тело пенсионера обнаружили спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное поле. 71-летний мужчина пропал накануне, когда ушёл купаться на реку Паша у деревни Устеево в Волховском районе. Домой он так и не вернулся.

В аварийно-спасательной службе Ленобласти уточнили, что тело вернули на берег, где передали сотрудникам полиции.

В МЧС напоминают о правилах безопасности на воде и призывают не заплывать за буйки, не купаться в незнакомых местах и всегда учитывать погодные условия.