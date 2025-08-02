В Ленобласти из реки достали новую жертву купального сезона

По данным ведомства, тело пенсионера обнаружили спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное поле. 71-летний мужчина пропал накануне, когда ушёл купаться на реку Паша у деревни Устеево в Волховском районе. Домой он так и не вернулся.
В аварийно-спасательной службе Ленобласти уточнили, что тело вернули на берег, где передали сотрудникам полиции.
В МЧС напоминают о правилах безопасности на воде и призывают не заплывать за буйки, не купаться в незнакомых местах и всегда учитывать погодные условия.