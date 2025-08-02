В Свердловской области в массовом ДТП погибла женщина

Как рассказали в Госавтоинспекции, 62-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, при движении со стороны Артемовского в сторону села Лебедкино допустил съезд на обочину и опережение автомобиля FIAT под управлением 64-летнего водителя, движущегося в попутном направлении. При возвращении на ранее занимаемую полосу дороги Renault столкнулся с FIAT, после чего оба автомобиля выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Camry под управлением 47-летнего мужчины.