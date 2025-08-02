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В Свердловской области в массовом ДТП погибла женщина

Смертельная авария произошла на дороге межу Артемовским и Зайково.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Артемовского разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего днем 1 августа на 23-м километре автодороги «Артемовский — Зайково».

Как рассказали в Госавтоинспекции, 62-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, при движении со стороны Артемовского в сторону села Лебедкино допустил съезд на обочину и опережение автомобиля FIAT под управлением 64-летнего водителя, движущегося в попутном направлении. При возвращении на ранее занимаемую полосу дороги Renault столкнулся с FIAT, после чего оба автомобиля выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Camry под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП скончалась до приезда медиков пассажир автомобиля Renault Logan — 55-летняя женщина, жительница поселка Буланаш.

Участники аварии прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения —трезвы. По факту массовой аварии со смертельным исходом организовано расследование.