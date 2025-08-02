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Спасатели помогли жителю Башкирии, застрявшему в лодке на реке

Спасатели помогли застрявшему посреди реки жителю Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, во время профилактического рейда по реке Белой в районе Бирска, сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС оказали помощь местному жителю. Как передает пресс-служба ведомства, 29-летний молодой человек звал на помощь, оказавшись в лодке посредине реки.

Как оказалось, молодой человек плыл на моторной лодке по Белой и в какой-то момент мотор заглох. На его счастье, спасатели оказались неподалеку, они помогли застрявшему мужчине и сопроводили до берега.

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