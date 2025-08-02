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Водитель «Весты» врезался в столб и погиб в Самаре днем 2 августа

Это произошло в Кировском районе города.

Это произошло в Кировском районе города. Правоохранители организовали проверку, сообщили в областном ГУ МВД.

66-летний водитель «Весты» ехал по Московскому шоссе с улицы Анжерской в сторону Ракитовского. Вблизи ТЦ Letout не справился с управлением, влетел в бордюр и далее световую опору.

Автолюбитель умер до приезда медиков на место аварии.

Ранее в Новокуйбышевске двое мужчин пострадали в ДТП с тремя машинами. Их госпитализировали.

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