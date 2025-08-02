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Полиция Самарской области поймала мужчину с 60 граммами марихуаны

46-летний сызранец хранил наркотик в бумажных свертках в шкафу.

46-летний сызранец хранил наркотик в шкафу. Подробностями поделились представители регионального главка.

Местные правоохранители осмотрели жилье горожанина в присутствии понятых. Там нашли и изъяли бумажные свертки с марихуаной. Всего — 60 граммов «запрещенки». Злоумышленника задержали и отвезли в отдел.

Там объяснил: дикорастущее растение собрал на пустыре. Позже высушил и оставил для личного потребления. Сейчас проходит по уголовному делу по факту хранения наркотика в значительном размере.

Ранее в Сызрани у ранее судимого мужчины нашли масло канабиса.

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