Появилось видео из дома в Петербурге, где родители сожгли в бочке тело младенца

Появились кадры из частного дома в Авиагородке Петербурга, на участке которого в бочке сожгли тело младенца. Это сделали родители малыша. Женщина родила ребенка в домашних условиях, вскоре он умер. Сообщать в полицию и медикам пара не стала, а решила избавиться от тела таким страшным образом. Сжег ребенка предположительно мужчина. Обоих задержали следователи. Они же опубликовали видео из дома. На кадрах видна бедная обстановка жилища: темная комната, небольшая кровать, повсюду разбросаны вещи, на стене ковер и какие-то картины, а на полке шкафа — детская игрушка-покемон…