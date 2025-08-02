Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео из дома в Петербурге, где родители сожгли в бочке тело младенца

Появилось видео из дома в Петербурге, на участке которого нашли младенца в бочке.

Источник: СК Санкт-Петербурга

Появились кадры из частного дома в Авиагородке Петербурга, на участке которого в бочке сожгли тело младенца. Это сделали родители малыша. Женщина родила ребенка в домашних условиях, вскоре он умер. Сообщать в полицию и медикам пара не стала, а решила избавиться от тела таким страшным образом. Сжег ребенка предположительно мужчина. Обоих задержали следователи. Они же опубликовали видео из дома. На кадрах видна бедная обстановка жилища: темная комната, небольшая кровать, повсюду разбросаны вещи, на стене ковер и какие-то картины, а на полке шкафа — детская игрушка-покемон…

— Следователем проведен осмотр участка дома, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Предварительным следствием установлено, что ребенок скончался 1 августа. Уголовное дело уже возбудили.