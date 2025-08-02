Разворот закончился столкновением: легковушка врезалась в трамвай в Минске

По предварительным данным, около 16.00 25-летний водитель автомобиля Geely совершал разворот на улице Долгобродской возле дома № 17. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем, который двигался прямо в попутном направлении. В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.