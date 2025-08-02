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Разворот закончился столкновением: легковушка врезалась в трамвай в Минске

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись легковушка и трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным данным, около 16.00 25-летний водитель автомобиля Geely совершал разворот на улице Долгобродской возле дома № 17. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем, который двигался прямо в попутном направлении. В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю.