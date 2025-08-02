В Башкирии в частном секторе Нефтекамска сгорели гараж и баня

Сегодня, 2 августа, в Нефтекамске в частном секторе произошел пожар. Как передают в пресс-службе МЧС по Башкирии, вечером загорелись гараж и баня под общим навесом во дворе на улице Заречная.
Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны не допустили распространение огня на соседний дом. Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в экстренном ведомстве.
Теперь причины возникновения пожара выясняет дознаватель МЧС России.
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