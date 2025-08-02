Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове агрессивный бык напал на 10-летнюю девочку: Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу

Врачи оказывают ребёнку необходимую медицинскую помощь, полиция разбирается в деталях случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Жуткий инцидент произошёл 31 июля в селе Берлинцы Бричанского района. На 10-летнюю девочку, которая вышла на луг пасти скот, напал бык.

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии шока. У пациентки диагностировали множественные травмы, в том числе проникающее ранение бедра, передаёт pulsmedia.md.

Врачи оказывают ребёнку необходимую медицинскую помощь, полиция разбирается в деталях случившегося.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Кишиневе опять перекрывают улицы — на этот раз на полмесяца: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта.

Улицы перекрывают из-за ремонта дороги и строительства водопровода «Кишинёв — Страшены — Калараш» (далее…).

Пограничники ПАС берегут: На границе с Молдовой румынские пограничники ненавязчиво призывают наших граждан голосовать 28 сентября за правящую партию.

Интересная история от нашего читателя (далее…).

В Кишиневе пенсионерка выносит на улицу вещи на продажу: «Без этого просто не смогла бы выжить, пенсии на еду и лекарства не хватает, а власти все делают только для себя!».

Галина Борисовна зарабатывает торговлей мексимум 50 леев в день, для пенсионерка с пенсией в 2240 леев это деньги (далее…).