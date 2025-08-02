ЦАХАЛ убили заместителя командира батальона ХАМАС

Ранее израильские военные также сообщали о ликвидации одного из командиров движения «Хезболлах» в южном Ливане, который, по их данным, участвовал в восстановлении боевого потенциала группировки и нарушал договоренности о прекращении огня. Атака произошла в районе города Бинт-Джбейль.