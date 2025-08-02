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ЦАХАЛ убили заместителя командира батальона ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила заместителя командира батальона «Аль-Фуркан» палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильских военных.

По данным ЦАХАЛ, ликвидированный боевик отвечал за боевую поддержку батальона.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила заместителя командира батальона «Аль-Фуркан» палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильских военных.

«ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заместителя командира батальона “Аль-Фуркан” в террористической организации ХАМАС», — заявили представители армии. По информации военных, ликвидированный боевик отвечал за боевую поддержку подразделения, а также был причастен к организации многочисленных нападений на израильских военных в секторе Газа.

Ранее израильские военные также сообщали о ликвидации одного из командиров движения «Хезболлах» в южном Ливане, который, по их данным, участвовал в восстановлении боевого потенциала группировки и нарушал договоренности о прекращении огня. Атака произошла в районе города Бинт-Джбейль.

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