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Шесть человек пострадали в крупной аварии на Волгоградском проспекте в Москве

На Волгоградском проспекте в Москве произошла крупная авария. В результате столкновения трех автомобилей один из них перевернулся. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил Telegram-канал 112.

На Волгоградском проспекте в Москве произошла крупная авария. В результате столкновения трех автомобилей один из них перевернулся. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил Telegram-канал 112.

В ДТП пострадали шесть человек, включая пешехода. На место происшествия вылетел санитарный вертолет, который доставит его в больницу. Согласно информации от 112, состояние пострадавшего тяжелое.

Днем ранее два автомобиля столкнулись на Вильнюсской улице около дома № 5. Одна из машин при столкновении перевернулась. Предварительно, один человек погиб. Движение в районе аварии затруднено. Обстоятельства ДТП уточняются.