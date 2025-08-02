WSJ: в США раскритиковали работу шефа Пентагона Хегсета

Также сообщается, что в Белом доме выразили недовольство тем, что Хегсет не согласился освободить от должности руководителя своего аппарата, несмотря на существующие у ряда чиновников сомнения в профессиональной пригодности этого сотрудника. Помимо этого, по мнению некоторых представителей администрации, недостаточная эффективность работы сотрудников Пентагона стала причиной того, что президент США Дональд Трамп не был своевременно осведомлен о приостановке поставок оружия Украине. Кроме того, в ходе скандалов, связанных с утечками информации, глава Пентагона начал испытывать все меньше доверия к высшему командному составу министерства, возлагая на него ответственность за произошедшие инциденты.