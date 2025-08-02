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Сосед помог женщине выбраться из горевшего дома в Дзержинском районе

Как выяснилось, в доме на момент пожара находились две сестры. Хозяйка дома 1960 года рождения смогла выйти самостоятельно. Выбраться из горевшего дома второй сестре помог проходивший мимо сосед.

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Дзержинском районе сосед спас сестру хозяйки дома. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в агрогородке Негорелое произошел пожар в жилом доме. Сообщение о загорании поступило спасателям в 10.24. По прибытии на место вызова было установлено, что открытым пламенем горит веранда дома.

Как выяснилось, в доме на момент пожара находились две сестры. Хозяйка дома 1960 года рождения смогла выйти самостоятельно. Выбраться из горевшего дома второй сестре помог проходивший мимо сосед. Мужчина заметил дым, открыл окно в комнату, увидел стоявшую рядом с ним женщину и помог ей выбраться из дома через оконный проем.

Обе женщины госпитализированы. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Причина случившегося устанавливается. -0-