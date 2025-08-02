Украинские эксперты разнервничались из-за российского «Рубикона»

Он подчеркнул, что новая российская разработка может существенно изменить ситуацию в Черном море и повлиять на безопасность украинских портов и морской инфраструктуры. По словам эксперта, испытания российских безэкипажных катеров уже проходят, и в будущем «Рубикон» способен одновременно задействовать до 400 таких аппаратов для одновременной атаки на различные объекты. Флеш выразил опасение, что это может поставить под угрозу не только военные корабли, но и все ключевые элементы морской логистики Украины.