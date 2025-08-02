Украинские эксперты разнервничались из-за российского «Рубикона»

Флеш предположил, что «Рубикон» однажды может атаковать сразу 400 катерами.
Российские безэкипажные катера, управляемые Центром перспективных беспилотных технологий «Рубикон», представляют новую угрозу для Украины. Об этом сообщил украинский специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш.
«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое “Рубикон”, тот понимает, что все будет серьезно», — написал Флеш в своем обращении. Его слова приводит telegram-канал «Осведомитель».
Он подчеркнул, что новая российская разработка может существенно изменить ситуацию в Черном море и повлиять на безопасность украинских портов и морской инфраструктуры. По словам эксперта, испытания российских безэкипажных катеров уже проходят, и в будущем «Рубикон» способен одновременно задействовать до 400 таких аппаратов для одновременной атаки на различные объекты. Флеш выразил опасение, что это может поставить под угрозу не только военные корабли, но и все ключевые элементы морской логистики Украины.
В июле операторы центра «Рубикон» нанесли более 1500 ударов по украинским целям, что стало новым рекордом, по сравнению с месяцем ранее. Количество ударов увеличилось в полтора раза. По данным официального telegram-канала, специалисты центра уничтожили технику, сооружения, элементы систем связи и огневые позиции ВСУ, а также семь украинских дронов «Баба Яга». БПЛА «Рубикон» также поразили позиции и технику ВСУ, передает деловое издание «Взгляд».