Умер легендарный музыкант The Rolling Stones, шестикратный лауреат Грэмми

Также уточняется, что Хименес ушел из жизни в кругу семьи. За несколько месяцев до смерти его госпитализировали после ухудшения состояния здоровья, связанному с возрастом и хроническими заболеваниями. Официальных комментариев от представителей The Rolling Stones на момент публикации не поступало.