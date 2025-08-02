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Умер легендарный музыкант The Rolling Stones, шестикратный лауреат Грэмми

Легендарный участник группы The Rolling Stones, шестикратный лауреат премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименес скончался на 87-м году жизни. Об этом 2 августа сообщает издание National World со ссылкой на близких музыканта.

Легендарный музыкант умер в возрасте 86 лет.

Легендарный участник группы The Rolling Stones, шестикратный лауреат премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименес скончался на 87-м году жизни. Об этом 2 августа сообщает издание National World со ссылкой на близких музыканта.

По данным источника, причиной смерти Хименеса стали «проблемы с медициной». «Шестикратный лауреат премии “Грэмми” певец Флако Хименес умер в возрасте 86 лет», — отмечается в сообщении National World.

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Также уточняется, что Хименес ушел из жизни в кругу семьи. За несколько месяцев до смерти его госпитализировали после ухудшения состояния здоровья, связанному с возрастом и хроническими заболеваниями. Официальных комментариев от представителей The Rolling Stones на момент публикации не поступало.

Музыкант, известный под прозвищем «Флако», что в переводе означает «худой», за годы своей творческой деятельности выпустил свыше 20 альбомов. Особую популярность он приобрел благодаря исполнению музыки в жанре текс-мекс, который сформировался среди мексикано-американских общин в центральной и северной части Техаса.