На Украине не захотели принимать своих граждан обратно

По словам омбудсмена, пленные ВСУ сейчас находятся между Ларсом и Россией (архивное фото).
Украинские власти отказались принять около 90 своих граждан, депортированных из России, среди которых есть военнопленные и гражданские заключенные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка в ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
«По договоренности этих людей должна была забрать Украина на “Верхнем Ларсе” через Грузию. Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберет. А Украина их просто юридически не оформляет как собственных граждан, не принимает», — заявила Колесник-Лавинская ТАСС. По ее словам, Россия передала граждан Украины на границе в соответствии с законодательством.
Среди депортированных есть жители Харьковской области, некоторые из которых ранее были осуждены в России за теракты или пособничество. Сейчас все они содержатся в подвальных помещениях без окон и вентиляции, нехватка еды и воды угрожает их здоровью. 21 июля один из депортированных совершил самоубийство. Грузия отказывается пропускать украинцев без гарантий их приема со стороны Киева, а Молдавия закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.
Ранее представитель грузинской пограничной полиции Лука Пааташвили сообщал, что большинство депортированных Россией украинцев ранее были осуждены за тяжкие преступления и не имеют необходимых документов, из-за чего Грузия отказалась их впустить. Украина и Молдавия вели переговоры о транзите этих лиц, однако Молдавия прекратила участие из-за опасений наплыва мигрантов, а Грузия готова пропустить их только при наличии гарантий от Киева.