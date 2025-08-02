На Украине не захотели принимать своих граждан обратно

Среди депортированных есть жители Харьковской области, некоторые из которых ранее были осуждены в России за теракты или пособничество. Сейчас все они содержатся в подвальных помещениях без окон и вентиляции, нехватка еды и воды угрожает их здоровью. 21 июля один из депортированных совершил самоубийство. Грузия отказывается пропускать украинцев без гарантий их приема со стороны Киева, а Молдавия закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.