Харьковский омбудсмен обвинила Киев в отказе забирать своих пленных

Ранее представители пограничной полиции Грузии сообщали, что среди депортированных Россией украинцев большинство были осуждены за тяжкие преступления и не имеют необходимых документов для въезда. Переговоры о транзите этих граждан на Украину с участием Молдавии зашли в тупик после отказа Кишинева, и сейчас их пребывание на границе продолжается при поддержке волонтеров.