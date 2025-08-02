Харьковский омбудсмен обвинила Киев в отказе забирать своих пленных

Украина не забирает 90 своих пленных, застрявших на границе с Грузией из-за бездействия Киева.
Украинские власти отказываются принять около 90 своих граждан, в том числе военнопленных и гражданских заключенных, депортированных из РФ. Они находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией из-за отсутствия гарантий Киева на транзит, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
«По договоренности этих людей должна была забрать Украина на “Верхнем Ларсе” через Грузию. Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберет. А Украина их просто юридически не оформляет как собственных граждан, не принимает», — отметила она.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа границе России и Грузии застряли 80 уголовников с Украины.
Ранее представители пограничной полиции Грузии сообщали, что среди депортированных Россией украинцев большинство были осуждены за тяжкие преступления и не имеют необходимых документов для въезда. Переговоры о транзите этих граждан на Украину с участием Молдавии зашли в тупик после отказа Кишинева, и сейчас их пребывание на границе продолжается при поддержке волонтеров.