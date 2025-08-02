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Стали известны последние слова умершей легенды Rolling Stones

Последними словами легендарного участника группы The Rolling Stones и шестикратного лауреата премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименеса были: «Я устал». Об этом рассказал его сын Артуро.

Леонардо Хименес скончался на 87-м году жизни.

Последними словами легендарного участника группы The Rolling Stones и шестикратного лауреата премии «Грэмми» Леонардо «Флако» Хименеса были: «Я устал». Об этом рассказал его сын Артуро.

«Сын Хименеса, Артуро, рассказал, что последними словами его отца были: “Я устал”», — сообщает The San Antonio Express News. За несколько месяцев до смерти Хименес был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, вызванного возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.

Музыкант скончался, находясь рядом с членами своей семьи. За годы своей творческой деятельности выпустил свыше 20 альбомов.