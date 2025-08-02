Стали известны последние слова умершей легенды Rolling Stones

«Сын Хименеса, Артуро, рассказал, что последними словами его отца были: “Я устал”», — сообщает The San Antonio Express News. За несколько месяцев до смерти Хименес был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия, вызванного возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.