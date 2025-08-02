Голая тюменка избила чужого ребенка и заставила его есть гречку с пола

Все произошло в Тюменской области. В социальных сетях пишут, что мать девочки должна была уйти по делам и попросила подругу присмотреть за ребенком. Также уточняется, что издевательства фиксировал сожитель злоумышленницы. При этом у них тоже есть дочь.