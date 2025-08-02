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Голая тюменка избила чужого ребенка и заставила его есть гречку с пола

Обнаженная женщина избила чужого ребенка и принуждала девочку есть гречку с пола. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Злоумышленницу задержали, сообщила официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.

Обнаженная женщина избила чужого ребенка и принуждала девочку есть гречку с пола. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Злоумышленницу задержали, сообщила официальный представитель МВД Росси Ирина Волк.

— Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение, — написала она.

Все произошло в Тюменской области. В социальных сетях пишут, что мать девочки должна была уйти по делам и попросила подругу присмотреть за ребенком. Также уточняется, что издевательства фиксировал сожитель злоумышленницы. При этом у них тоже есть дочь.

Двумя днями ранее жительница Подмосковья с силой швырнула ребенка в коляску, а затем побила его на глазах у окружающих. Предположительно, инцидент произошел во дворе жилого комплекса в поселке Ильинское-Усово.

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