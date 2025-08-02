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На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов

На юго-востоке Москвы в ДТП с двумя автомобилями пострадали четыре человека.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее в субботу в столичном дептрансе сообщили, что движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве.

«Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновение двух легковых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека», — рассказали в пресс-службе главка МВД.

Также в ведомстве уточнили, что пострадали водитель и пассажир легковушки, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.