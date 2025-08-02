На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов

«Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновение двух легковых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека», — рассказали в пресс-службе главка МВД.