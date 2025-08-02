На юго-востоке Москвы два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Два автомобиля столкнулись и наехали на пешеходов на юго-востоке Москвы, одна из легковушек перевернулась, предварительно, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее в субботу в столичном дептрансе сообщили, что движение затруднено на протяжении полутора километров в обоих направлениях из-за аварии на Волгоградском проспекте в Москве.
«Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновение двух легковых транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека», — рассказали в пресс-службе главка МВД.
Также в ведомстве уточнили, что пострадали водитель и пассажир легковушки, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.