Российский боец раскрыл опорник ВСУ с сюрпризом

Ранее стало известно, что боец добровольческого корпуса «Русь» с позывным Асыл десять дней в одиночку удерживал опорный пункт без еды и воды во время освобождения Часова Яра. В результате прибытия подкрепления противник был вынужден отступить с занимаемых позиций. После этого к военнослужащему подошла группа поддержки, которая организовала его эвакуацию из опорного пункта.