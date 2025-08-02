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Российский боец раскрыл опорник ВСУ с сюрпризом

Российский военнослужащий с позывным Добряк обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ, в котором хранились боеприпасы. Об этом пишет Life.ru.

Солдат ВС РФ поразил замаскированный опорный пункт ВСУ, в котором находился склад боеприпасов.

Российский военнослужащий с позывным Добряк обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ, в котором хранились боеприпасы. Об этом пишет Life.ru.

«Во время патрулирования с использованием беспилотника российский боец с позывным Добряк выявил замаскированный опорный пункт диверсионной группы противника. Как оказалось, в лесном массиве был оборудован склад боеприпасов ВСУ», — говорится в публикации Life.

В результате своевременных действий военнослужащего координаты объекта были незамедлительно переданы для нанесения удара. В ходе операции удалось уничтожить замаскированный склад боеприпасов вместе с находившимися на месте украинскими военнослужащими, что позволило предотвратить потенциальные нападения. За проявленную внимательность и высокий уровень профессионализма боец с позывным Добряк был награжден медалью «За отвагу».

Ранее стало известно, что боец добровольческого корпуса «Русь» с позывным Асыл десять дней в одиночку удерживал опорный пункт без еды и воды во время освобождения Часова Яра. В результате прибытия подкрепления противник был вынужден отступить с занимаемых позиций. После этого к военнослужащему подошла группа поддержки, которая организовала его эвакуацию из опорного пункта.