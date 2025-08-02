Солдат ВС РФ поразил замаскированный опорный пункт ВСУ, в котором находился склад боеприпасов.
Российский военнослужащий с позывным Добряк обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ, в котором хранились боеприпасы. Об этом пишет Life.ru.
«Во время патрулирования с использованием беспилотника российский боец с позывным Добряк выявил замаскированный опорный пункт диверсионной группы противника. Как оказалось, в лесном массиве был оборудован склад боеприпасов ВСУ», — говорится в публикации Life.
В результате своевременных действий военнослужащего координаты объекта были незамедлительно переданы для нанесения удара. В ходе операции удалось уничтожить замаскированный склад боеприпасов вместе с находившимися на месте украинскими военнослужащими, что позволило предотвратить потенциальные нападения. За проявленную внимательность и высокий уровень профессионализма боец с позывным Добряк был награжден медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что боец добровольческого корпуса «Русь» с позывным Асыл десять дней в одиночку удерживал опорный пункт без еды и воды во время освобождения Часова Яра. В результате прибытия подкрепления противник был вынужден отступить с занимаемых позиций. После этого к военнослужащему подошла группа поддержки, которая организовала его эвакуацию из опорного пункта.