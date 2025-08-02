На рейсе Стамбул — Москва Turkish Airlines задержали багаж

Ранее Life.ru рассказывал о задержке рейса авиакомпании «Икар» из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг. Самолёт должен был вылететь 1 августа в 21:00 по местному времени, но отправку перенесли по техническим причинам. Борт до сих пор в аэропорту, ожидаемое время отправки рейса — полночь 3 августа.