Неизвестный на электросамокате сбил девятилетнего ребенка в Железнодорожном

Неизвестный на электросамокате сбил девятилетнего мальчика в подмосковном Железнодорожном (Балашиха) и покинул место происшествия. Об этом в субботу, 2 августа, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.
В дежурную часть МУ МВД России Балашихинское из медучреждения поступила информация о госпитализации ребенка с травмами. По данным ведомства, инцидент произошел на аллее на проспекте Героев.
В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском нарушителя, говорится в материале.
Другой случай произошел в середине ноября прошлого года, когда подросток на электросамокате выехал на проезжую часть на Ленинградском проспекте и врезался в машину такси, после чего его госпитализировали с травмами.
Кроме того, автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора.