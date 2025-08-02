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Неизвестный на электросамокате сбил девятилетнего ребенка в Железнодорожном

Неизвестный на электросамокате сбил девятилетнего мальчика в подмосковном Железнодорожном (Балашиха) и покинул место происшествия. Об этом в субботу, 2 августа, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Неизвестный на электросамокате сбил девятилетнего мальчика в подмосковном Железнодорожном (Балашиха) и покинул место происшествия. Об этом в субботу, 2 августа, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

В дежурную часть МУ МВД России Балашихинское из медучреждения поступила информация о госпитализации ребенка с травмами. По данным ведомства, инцидент произошел на аллее на проспекте Героев.

В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском нарушителя, говорится в материале.

Другой случай произошел в середине ноября прошлого года, когда подросток на электросамокате выехал на проезжую часть на Ленинградском проспекте и врезался в машину такси, после чего его госпитализировали с травмами.

Кроме того, автомобиль каршеринга в центре Москвы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора.