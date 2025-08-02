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Леопард убил работника библейского зоопарка в Иерусалиме

Хищник выбрался из вольера и проник во внутренний служебный двор, где находился сотрудник.

Источник: Аргументы и факты

В Иерусалимском библейском зоопарке произошел трагический случай, повлекший за собой гибель 36-летнего сотрудника, сообщает The Jerusalem Post.

Инцидент произошел утром 1 августа, когда учреждение готовилось к закрытым экскурсиям. Леопард внезапно напал на работника, что привело к его смерти.

Пострадавшего обнаружили без сознания, у него были зафиксированы серьезные повреждения шеи. Он был доставлен в медицинский центр в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Согласно предварительным данным, леопард каким-то образом выбрался из своего вольера и проник во внутренний служебный двор, где находился сотрудник. В данный момент зоопарк закрыт для посетителей, проводится тщательное расследование всех обстоятельств трагедии.

Погибший Уриэль Нури исполнял обязанности руководителя группы, занимающейся уходом за хищниками, и обладал большим опытом работы с крупными кошачьими. В соцсетях он часто делился видео, на которых демонстрировал свою работу с опасными животными.

Иерусалимский библейский зоопарк, основанный в 1940 году, изначально был задуман как место содержания животных, упоминаемых в Ветхом Завете, но со временем расширил свою коллекцию, включив в нее редкие и исчезающие виды.

Ранее сообщалось, что в Индии годовалый ребенок загрыз кобру, приняв ее за игрушку.