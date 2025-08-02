В Тюмени задержали женщину, которая заставляла ребенка подруги есть с пола

В Тюмени задержали женщину, которая избила чужого ребенка и заставляла девочку есть гречку с пола. Инцидент получил широкое распространение в социальных сетях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Собранные материалы переданы в следственные органы, которые приняли соответствующее процессуальное решение», — отметила Волк.
По информации из открытых источников, мать девочки на время своего отсутствия попросила подругу присмотреть за ребенком. Издевательства происходили на глазах у сожителя злоумышленницы, который снимал происходящее на видео. Отмечается, что у пары также есть собственная дочь.
Ранее сообщалось, что приморском крае родители, которые на протяжении почти шести лет подвергали своего сына жестокому обращению, предстанут перед правосудием.