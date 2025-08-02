Два такси столкнулись в Москве и наехали на пешеходов: есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда в Москве, легковой автомобиль потерял управление и столкнулся с другим транспортным средством. В результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе пешеходы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновения двух лег. ТС с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека. Водитель и пассажир автомашины, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии», — рассказали в ведомстве журналистам KP.RU.
На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Они выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в аварии участвовали два автомобиля такси.
Отмечается, что одного пострадавшего в ДТП на юго-востоке Москвы пришлось эвакуировать с помощью санавиации. Сейчас за его жизнь борются врачи. О состоянии еще троих пострадавших ничего не говорится.
Ранее KP.RU сообщил, что в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде один человек погиб, двое пострадало. Инцидент произошел 1 августа 2025 года.