Два такси столкнулись в Москве и наехали на пешеходов: есть пострадавшие

«Сегодня в 19 часов на пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда произошло ДТП. По предварительным данным, в результате столкновения двух лег. ТС с последующим опрокидыванием одного из них и наездом на пешеходов пострадали четыре человека. Водитель и пассажир автомашины, а также два пешехода. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии», — рассказали в ведомстве журналистам KP.RU.