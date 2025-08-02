Хакеры взломали Telegram-аккаунт первого замгубернатора Мурманской области

Злоумышленники взломали аккаунт в Telegram первого замгубернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Там предупредили, что со взломанного аккаунта могут написать в личные сообщения или в специально созданном чате, в котором преступники также выдают себя за Демченко.
«Ни в коем случае нельзя переходить по сторонним ссылкам и предоставлять свои персональные данные», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что аферисты обманывают россиян, предлагая посмотреть кино в интернете. Мошенники под видом привлекательных девушек предлагают жертвам посмотреть фильм на интернет-платформе, а потом похищают их деньги.