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Хакеры взломали Telegram-аккаунт первого замгубернатора Мурманской области

В пресс-службе облправительства призвали не переходить по сторонним ссылкам.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники взломали аккаунт в Telegram первого замгубернатора Мурманской области Оксаны Демченко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там предупредили, что со взломанного аккаунта могут написать в личные сообщения или в специально созданном чате, в котором преступники также выдают себя за Демченко.

«Ни в коем случае нельзя переходить по сторонним ссылкам и предоставлять свои персональные данные», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аферисты обманывают россиян, предлагая посмотреть кино в интернете. Мошенники под видом привлекательных девушек предлагают жертвам посмотреть фильм на интернет-платформе, а потом похищают их деньги.