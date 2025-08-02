Охранник московского клуба помог десантнику попасть на концерт рэпера из США. Видео

В России 2 августа ежегодно отмечают День Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ исполнилось 95 лет. По всей стране прошли праздничные мероприятия, включая показательные выступления, выставки техники и церемонии возложения цветов к памятникам десантникам. В Москве основные торжества традиционно состоялись в парке Горького, где собрались ветераны, военнослужащие и их семьи. Подробнее о том, как отметили праздник в разных регионах РФ — в фоторепортаже URA.RU.