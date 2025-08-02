Охранник московского клуба помог десантнику попасть на концерт рэпера из США. Видео

Охранники предоставили десантнику белую футболку, чтобы он смог пройти фейсконтроль.
Охранник московского клуба позволил десантнику пройти на концерт американского рэпера Tyga после того, как мужчина переоделся из военной формы в гражданскую одежду. Об этом сообщают СМИ.
«Десантник не смог пройти на концерт рэпера Tyga из-за “формы”», — передает Life.ru со ссылкой на telegram-канал Shot. По данным источника, москвич пришел на концерт, посвященный 95-летию Воздушно-десантных войск, в тельняшке и голубом берете. Однако охрана клуба отказалась пропускать мужчину на мероприятие из-за внешнего вида, сославшись на правила дресс-кода.
После того как посетитель попытался сдать билет и покинуть площадку, сотрудники охраны предложили ему альтернативу. Мужчине выдали белую футболку, чтобы он мог переодеться и пройти фейсконтроль без нарушений. Благодаря этому компромиссу десантник смог попасть на выступление рэпера.
В России 2 августа ежегодно отмечают День Воздушно-десантных войск. В этом году ВДВ исполнилось 95 лет. По всей стране прошли праздничные мероприятия, включая показательные выступления, выставки техники и церемонии возложения цветов к памятникам десантникам. В Москве основные торжества традиционно состоялись в парке Горького, где собрались ветераны, военнослужащие и их семьи. Подробнее о том, как отметили праздник в разных регионах РФ — в фоторепортаже URA.RU.