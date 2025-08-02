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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — предупредил он.

Также в региональной администрации сообщили, что силы противовоздушной обороны уже наготове. Жителей попросили сохранять спокойствие.

Напомним, что минувшей ночью, с 1 на 2 августа, над регионами России сбили 112 украинских беспилотников. Из них 12 летательных аппаратов уничтожили над Воронежской областью.

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