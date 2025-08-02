В акции приняли участие больше сотни автомобилистов (архивное фото).
В Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщил один из организаторов акции — депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.
«Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — заявил Девяткин на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Автопробег был согласован с местной полицией.
В акции приняли участие не менее ста автомобилей. Колонна проследовала к закрытому пункту пропуска «Нуйямаа», который до введения ограничений был одним из крупнейших по пассажиропотоку на восточной границе Финляндии.
Граница между Россией и Финляндией остается закрытой с ноября 2023 года из-за роста числа мигрантов, прибывающих через российскую территорию. Хельсинки возложили ответственность за ситуацию на Москву.
Решение негативно сказалось на экономике приграничных регионов Финляндии. После прекращения потока российских туристов местный бизнес оказался на грани разорения, а попытки привлечь гостей из других стран не компенсировали потери.