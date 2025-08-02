Мужчина в тельняшке дважды пнул спящего пассажира в московском метро и сбежал

Мужчина в тельняшке дважды с силой пнул спящего пассажира в столичном метрополитене. Ролик распространился в социальных сетях.
Несмотря на ношение традиционного атрибута воздушно-десантных войск, неизвестно, имеет ли мужчина к ним реальное отношение. После избиения пассажира злоумышленник сбежал. Полиция начала проверку, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В начале июля водитель в Тверской области избил и выгнал школьницу из автобуса, приняв ее за безбилетницу. Сама девочка утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление об оплате.