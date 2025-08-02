Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: В Ростовской области за сутки утонули четыре человека

За сутки в Ростовской области на воде погибли четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за последние 24 часа произошла серия трагических случаев на воде, унесших жизни четырех человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по донскому региону.

Так, в Каменском районе на базе отдыха «Эльдорадо» во время купания пропал 47-летний мужчина. На следующее утро спасатели обнаружили его тело в карьере.

В Красносулинском районе произошла еще одна трагедия, когда два друга 22 лет отправились купаться в местный карьер в селе Ковалевском. После неудачного нырка один из молодых людей исчез под водой, и спасательные службы позже извлекли его тело.

В Аксайском районе на пруду «Берцулез» среди камышей было найдено тело мужчины, личность которого и обстоятельства происшествия устанавливаются следственными органами.

А в Ростове-на-Дону в реке Мертвый Донец утонул 49-летний мужчина, купавшийся в необорудованном для этого месте, и его тело извлекли из воды очевидцы трагедии.

В МЧС региона напоминают: купаться разрешается исключительно в специально отведенных местах. Категорически запрещается нырять с высоты без предварительной проверки глубины и рельефа дна.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области женщина утонула на глазах у мужа на базе отдыха.