МЧС: В Ростовской области за сутки утонули четыре человека

В Ростовской области за последние 24 часа произошла серия трагических случаев на воде, унесших жизни четырех человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по донскому региону.
Так, в Каменском районе на базе отдыха «Эльдорадо» во время купания пропал 47-летний мужчина. На следующее утро спасатели обнаружили его тело в карьере.
В Красносулинском районе произошла еще одна трагедия, когда два друга 22 лет отправились купаться в местный карьер в селе Ковалевском. После неудачного нырка один из молодых людей исчез под водой, и спасательные службы позже извлекли его тело.
В Аксайском районе на пруду «Берцулез» среди камышей было найдено тело мужчины, личность которого и обстоятельства происшествия устанавливаются следственными органами.
А в Ростове-на-Дону в реке Мертвый Донец утонул 49-летний мужчина, купавшийся в необорудованном для этого месте, и его тело извлекли из воды очевидцы трагедии.
В МЧС региона напоминают: купаться разрешается исключительно в специально отведенных местах. Категорически запрещается нырять с высоты без предварительной проверки глубины и рельефа дна.
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