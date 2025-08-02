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Годовалая девочка погибла, выпав из окна 10-го этажа в Москве

Девочка 2024 года рождения погибла, выпав из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома на Комсомольском проспекте. Об этом в субботу, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

Девочка 2024 года рождения погибла, выпав из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома на Комсомольском проспекте. Об этом в субботу, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

— На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Хамовнический межрайонный прокурор Сергей Синайский, — говорится в сообщении.

13 июля произошел подобный случай: на девятом этаже жилого дома на Ореховом бульваре в Москве из окна квартиры выпала шестилетняя девочка. Она осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.