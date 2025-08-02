Десятки туристов госпитализированы после отдыха на пляже в Португалии

На популярном португальском курорте Назаре, расположенном севернее Лиссабона, десятки отдыхающих, включая иностранных туристов, в последние дни были доставлены в медицинские учреждения после купания в море, сообщает информагентство Belga.
Симптомы у пострадавших схожи: тошнота, рвота, диарея. По состоянию на субботу, медицинская помощь потребовалась 22 взрослым и 28 детям. Никто из них не находится в критическом состоянии.
Администрация курорта Назаре подтвердила, что причиной инцидента стал «аномальный сброс» воды из-за технической неисправности в канализационной системе. Эта загрязненная вода, попавшая в море, вызвала неприятные запахи и стала источником заболеваний. С пятницы в районе пляжа введен запрет на купание.
Ранее также соощалось, что туристы массово жалуются на недомогание после отдыха на острове Майорка.