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Десятки туристов госпитализированы после отдыха на пляже в Португалии

Причиной инцидента стала загрязненная вода, попавшая в море.

Источник: Аргументы и факты

На популярном португальском курорте Назаре, расположенном севернее Лиссабона, десятки отдыхающих, включая иностранных туристов, в последние дни были доставлены в медицинские учреждения после купания в море, сообщает информагентство Belga.

Симптомы у пострадавших схожи: тошнота, рвота, диарея. По состоянию на субботу, медицинская помощь потребовалась 22 взрослым и 28 детям. Никто из них не находится в критическом состоянии.

Администрация курорта Назаре подтвердила, что причиной инцидента стал «аномальный сброс» воды из-за технической неисправности в канализационной системе. Эта загрязненная вода, попавшая в море, вызвала неприятные запахи и стала источником заболеваний. С пятницы в районе пляжа введен запрет на купание.

Ранее также соощалось, что туристы массово жалуются на недомогание после отдыха на острове Майорка.