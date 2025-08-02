Десятки туристов госпитализированы после отдыха на пляже в Португалии

Администрация курорта Назаре подтвердила, что причиной инцидента стал «аномальный сброс» воды из-за технической неисправности в канализационной системе. Эта загрязненная вода, попавшая в море, вызвала неприятные запахи и стала источником заболеваний. С пятницы в районе пляжа введен запрет на купание.