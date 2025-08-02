Самокатчик сбил 9-летнего ребёнка в Балашихе и скрылся с места ЧП

Как уточнили в полиции, водитель электросамоката, совершивший наезд, сразу же покинул место происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нарушителя.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в порядке, предусмотренном законодательством», — сообщили в правоохранительных органах.
Life.ru ранее сообщал, что с 14 июля в Благовещенске полностью запретили использовать и парковать электросамокаты, что сделало его первым городом в РФ с таким решением. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. Вслед за этим в Елабуге также ввели полный запрет на аренду электросамокатов.