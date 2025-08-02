Самокатчик сбил 9-летнего ребёнка в Балашихе и скрылся с места ЧП

Life.ru ранее сообщал, что с 14 июля в Благовещенске полностью запретили использовать и парковать электросамокаты, что сделало его первым городом в РФ с таким решением. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. Вслед за этим в Елабуге также ввели полный запрет на аренду электросамокатов.