Сотрудники МЧС спасли хаски, упавшую в 9-метровый колодец под Калининградом

Ранее в Калининградской области уже спасали пса, провалившегося в глубокий колодец. Хозяйка, обнаружив питомца в западне, сразу обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники пожарно-спасательной части № 16 закрепили на собаке тросы и вручную извлекли её из ловушки. Всё закончилось хорошо.