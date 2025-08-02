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Сотрудники МЧС спасли хаски, упавшую в 9-метровый колодец под Калининградом

Спасатели эвакуировали собаку из глубокого колодца в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: Life.ru

Спасение Шасты из колодца. Видео © VK / МЧС России.

«В посёлке Васильково собака Шаста провалилась в открытый 9-метровый колодец с водой. Бедное животное находилось в заточении и жалобно скулило. Самостоятельно хозяева не смогли помочь. Прибывшие сотрудники МЧС России с помощью трёхколенной лестницы спустились к псу, застраховали универсальной спаспетлёй и вытащили на поверхность», — говорится в публикации.

После успешной операции Шаста была возвращена хозяевам без серьёзных травм. Спасатели напомнили об опасности открытых колодцев для домашних животных.

Ранее в Калининградской области уже спасали пса, провалившегося в глубокий колодец. Хозяйка, обнаружив питомца в западне, сразу обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники пожарно-спасательной части № 16 закрепили на собаке тросы и вручную извлекли её из ловушки. Всё закончилось хорошо.